В городе Туркестан прошла «X Международная конференция городов Всемирного наследия Евразии».

В феврале этого года город Туркестан официально вошел в число городов Всемирного наследия Евразии. Учитывая интересы этих городов, было предложено провести X — юбилейную конференцию в городе Туркестан, который недавно был принят в организацию и буквально вчера на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств был назван Духовной столицей Тюркского мира.

В ходе конференции аким города Туркестан Рашид Аюпов отметил важность события, ведь конференция прошла в преддверии 30-летия Независимости РК. Выражая благодарность представителям городов из разных стран мира, которые проявили интерес и приняли участие в мероприятии, он подчеркнул, что гостеприимный народ духовного города страны радушно их приветствует.

«В этом году состоялось сенсационное открытие, касающееся возраста Туркестана. В 2020 году мы запустили проект «Стратиграфия городища Туркестан», в рамках которого были рассмотрены археологические комплексы древнего города. В ходе раскопок были найдены доказательства первоначального появления поселения на Туркестанской земле в XVI-XIV веках до нашей эры. Комплекс бронзовой эпохи, найденный в некрополе Шербай, расположенном на южной окраине города, определил возраст Туркестана в три тысячи лет», — отметил Рашид Аюпов.

В конференции, организованной в рамках партнерства Организации городов Всемирного наследия (ОГВН), приняли участие представители более 50 городов из 23 стран мира с передовым опытом в сохранении историко-культурных ценностей — это города Ирана, России, Сербии, Турции, Польши, Греции, Индонезии, Германии, Марокко, Албании, Кыргызстана, Узбекистана и Китая. В рамках онлайн-конференции обсуждались вопросы сохранения древнего наследия и культуры, развития туризма, правильного планирования и благоустройства города, сохранения его исторической привлекательности в условиях строительства новых сооружений.

В своем выступлении аким Туркестана Рашид Аюпов выступил с инициативой о расширении сфер сотрудничества между странами-участницами Организации городов Всемирного наследия таких как развитие туризма (создание совместных туристических туров, увеличение прямого авиасообщения), виртуальный туризм (совместные виртуальные 3D-туры, информационная поддержка), обмен по бесплатному обучению молодежи (обмен опытом со студентами, обучающимися в сфере туризма и культуры) и гуманитарная помощь. Региональный координатор ОГВН по Евразии Расих Сагитов и все члены ОГВН поддержали данную инициативу.

По итогам встречи в онлайн-формате принята декларация X Международной конференции организации городов Всемирного наследия Евразии.

В целом, данная организация была создана 8 сентября 1993 года в городе Фес (Марокко). Организация является коллективным советом по всем вопросам, связанным с городским управлением объектов Всемирного наследия, и связывается на своей территории с более чем 300 городами, включенными в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Во всех этих городах в общей сложности проживают более 164 миллионов человек.

Организация городов Всемирного наследия (ОГВН) оказывает помощь городам-членам адаптироваться в соответствии с конкретными требованиями включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и совершенствовать методы управления ими.