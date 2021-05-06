Сегодня, 6 мая, стартовало Единое национальное тестирование, с результатами которого можно участвовать в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта.

В этом году ЕНТ впервые проводится в электронном формате.

На ЕНТ для поступления в вузы на грант зарегистрировались более 120 тыс. человек, из них в первый день тестирование будут сдавать порядка 8 тыс. выпускников. Абитуриенты могут сдать ЕНТ два раза, при этом они сами выбирают дату и время тестирования. Для участия в конкурсе на получение государственного образовательного гранта поступающие могут предъявить сертификат с лучшим результатом. Это увеличивает шансы претендентов на присуждение гранта.

«Каждый может сдать тестирование два раза и представить сертификат с лучшим результатом для участия в конкурсе на госгрант. Кто-то посчитает, что достаточно один раз сдать ЕНТ, это уже на усмотрение каждого участника. В этом году калькуляторы доступны для детей в самих компьютерах. Вы видели, что у каждого участника есть отдельный компьютер, отдельное место. Он может пролистывать, переходить с вопроса на вопрос, он не теряет время, как раньше, на закрашивание. Созданы беспрецедентные условия, чтобы дети могли без ажиотажа сдавать Единое национальное тестирование», – отметил Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Электронный формат тестирования является наиболее прозрачным, удобным и практичным. Еще одно преимущество такого формата – результаты ЕНТ можно узнать сразу после его завершения. Набранное количество баллов будет выведено на экран. Также участник ЕНТ сразу увидит вопросы, на которые дал неправильные ответы. В случае несогласия с итогами тестирования абитуриент, не дожидаясь следующего дня, на месте может подать электронное заявление на апелляцию.