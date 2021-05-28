В соцсетях распространяется выступление доктора Галины Кирилличевой, в котором она утверждает, что вакцинация во время эпидемии должна быть строго запрещена, так как это может лишь усугубить ситуацию. Это антинаучно, передает stopfake.kz.

Доктор Кирилличева известна своими антивакцинаторскими взглядами. Она считает, что вакцины – причина слабого здоровья у детей и развития хронических болезней во взрослом возрасте.

При этом она оперирует исключительно «своими» экспериментальными данными и аргументирует свои высказывания «правдой божьей».

Тезис о том, что вакцинация в периоды эпидемий опасна и должна быть запрещена, антинаучен и не соответствует историческим фактам.

Именно вакцинация остановила эпидемию натуральной оспы в 1796 году, а также вспышку этого заболевания в Москве в 1956-1960 годах.

Вакцинация успешно останавливала вспышки кори. С 2000 по 2018 год смертность от этой болезни снизилась на 73%.

Вакцины помогли снизить количество заражений полиомиелитом на 99%. В 1988 году в мире было зарегистрировано 350 000 случаев заражения этой болезнью. В 2019 году — всего 175 случаев.

На 88% снизилась смертность новорожденных от столбняка благодаря тому, что матерей вакцинируют против этой болезни.

Вакцины против краснухи и коклюша также помогли значительно сократить смертность от этих болезней, несмотря на то, что до появления препарата коклюш являлся одной из самых распространенных причин детской смертности.

Из этого следует, что вакцинация – зачастую единственный наиболее быстрый и эффективный способ остановить эпидемию, поскольку вакцины помогают людям выработать иммунитет к болезни.

Утверждения о том, что прививаться во время эпидемий ни в коем случае нельзя, антинаучны и исходят из ненадежного источника.