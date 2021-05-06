В канун Дня защитника Отечества и Дня Победы в г. Нур-Султан состоялась церемония вручения специальных воинских званий и государственных наград сотрудникам правоохранительной службы и силовых структур РК.

Среди награжденных и начальник Департамента полиции Туркестанской области. Указом Президента РК К. Токаева Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в торжественной обстановке вручил генерал-майору полиции Кайрату Дальбекову орден «Данк».

Кайрат Дальбеков возглавляет ДП Туркестанской области с июля 2018 года и с честью выполняет возложенные на его подразделение задачи по обеспечению безопасности, законности и правопорядка. Под его непосредственным руководством личный состав областного департамента передислоцировался в областной центр г Туркестан. За эти годы сотрудники полиции пережили много интересных и волнующих событий.

Силами туркестанской полиции раскрыто немало громких преступлений, в том числе особо тяжких. Оперативниками ликвидированы несколько преступных групп скотокрадов и браконьеров, орудовавших на территории области и пресечены крупные каналы перевозки наркотиков.

Два с небольшим года стали настоящим испытанием на прочность для всего ДП Туркестанской области. Взрывы на военных складах в Арыси, пандемия коронавируса, сильное наводнение в Мактааральском района из-за прорыва дамбы в Узбекистане, в результате которого более 6 тысяч человек остались без крыши над головой, события в селе Шорнак, когда хулиганским действиям хотели придать характер межэтнического конфликта.

Во всех этих чрезвычайных ситуациях личный состав ДП Туркестанской области под руководством генерал-майора К. Дальбекова, несмотря на свою малочисленность, показал себя с профессиональной стороны и проявил самые добрые качества. Не было допущено жертв и фактов мародерства среди населения. На сегодняшний день ситуация с криминогенной обстановкой по области остается стабильной.

Стоит отметить, что генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков в разные годы возглавлял оперативные и районные подразделения полиции, департаменты внутренних дел Мангистауской и Южно-Казахстанской областей. Награжден многими медалями, грамотами и благодарственными письмами МВД РК.

К сведению, орденом «Данк» (Орденом Славы) награждаются лица высшего офицерского состава Вооружённых Сил, прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел Республики Казахстан за успехи в деле руководства, высокую боевую готовность и обеспечении обороноспособности страны, а также за отличную организацию военной, пограничной и внутренней службы, обеспечение национальной безопасности, укрепление законности и охраны общественного порядка.