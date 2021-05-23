В результате фитосанитарного карантинного контроля в трех тепличных хозяйствах Туркестанской областной выявлен опасный высокопатогенный карантинный вирус томатов и перца: вирус коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV), сообщает zakon.kz.

Наличие вируса на основе ПЦР-анализов подтверждено заключением Алматинской зональной карантинной лаборатории ГУ «Республиканский центр карантина растений».

Из-за агрессивности и быстроты распространения этот вирус очень опасен для тепличных хозяйств. Для предотвращения дальнейшего распространения и ухудшения фитосанитарной обстановки в регионе госинспекторы по карантину растений Туркестанской области выдали предписания о переработке и уничтожении плодов томатов. В очагах проводятся соответствующие карантинные мероприятия.

Кроме того, как ранее сообщалось, Комитетом ужесточен контроль по карантину растений на фитосанитарно-контрольных постах. За 4 месяца 2021 года выявлено 76 фактов ввоза зараженной ToBRFV овощной продукции (Азербайджан – 17, Туркменистан – 19, Иран – 6, КНР – 2, Турция – 8, Узбекистан – 24). Все грузы были возвращены в страны-экспортеры, а владельцы товара привлечены к административной ответственности.

В связи с выявлением вируса томата в Туркестанской области по поручению министра сельского хозяйства Сапархана Омарова в регион для детального изучения ситуации на месте срочно выехал председатель Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК. Алмабек Марс провел встречу с фермерами, на которой туркестанцы пожаловались на ситуацию и попросили о помощи. По результатам рабочей поездки Комитетом будет принято соответствующее решение.

Справочно: ToBRFV — опасный патоген овощных культур закрытого грунта. Имея множество путей проникновения и высокую скорость распространения, за последние два года вирус выявлен в странах Европы, Азии и Америки, где нанес серьезный ущерб производству томатов как в закрытом, так и открытом грунте. Вирус является высокопатогенным и сохраняет жизнеспособность в течении долгого времени не только в семенах и, растениях, но и на инертных поверхностях. Потеря урожая томатов и перца от вируса составляет до 70%.

Меры борьбы с распространением вирусов основаны на уничтожении зараженных растений и соблюдении строгих мер дезинфекции у работников теплиц.