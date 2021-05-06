Только при охвате максимального количества населения вакцинацией мы сможем вернуться к привычной жизни без карантина .

В связи с постепенным увеличением числа вакцинированных против КВИ Постановлением Главного государственного санитарного врача РК снят ряд ограничения для лиц, имеющих полный курс вакцинации против КВИ, сообщила на брифинге СЦК председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК АйжанЕсмагамбетова.

«При наличии полного курса вакцинации против COVID-19 не требуется ПЦР тест при любых видах госпитализации, при посещении организованных коллективов, вахтовым работникам, медицинским работникам после отпуска, командировки, отсутствия на рабочем месте в связи с болезнью, студентам медицинских ВУЗов и колледжей и другим лицам», — сказала А.Есмагамбетова.

Контактные с подтвержденными случаями COVID-19 не изолируются, но обеспечивается за ними медицинское наблюдение; сотрудники офисных организаций не переводятся на дистанционный формат работы.

В то же время, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Индии, где ежедневно регистрируется до 400 тыс. случаев в сутки, приняты дополнительные меры по предупреждению завоза штамма, распространённого на территории Индии. Так, лица, прибывающие в Республику Казахстан, в том числе через третьи страны, и посещавшие Индию в течении последних 14 дней подлежат изоляции на дому (домашний карантин) на 14 дней, независимо от наличия справки на COVID-19 методом ПЦР и вакцинации против COVID-19.

«Только при охвате максимального количества населения вакцинацией мы сможем вернуться к привычной жизни без карантина. В группу риска в первую очередь попадают лица старше 60 лет, которые и в 80% имеют осложнения и попадают в реанимацию, поэтому вакцинация важна для каждого из нас, чтобы защитить не только себя, но и своих старших близких», — напомнила А.Есмагамбетова.

Глава Комитета еще раз подчеркнула, что вакцинация — единственный способ уменьшить распространение вируса и вернуться к безопасному общению с родными и близкими, коллегами, друзьями.