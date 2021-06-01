На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен Комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы.

С докладами выступили министры национальной экономики Асет Иргалиев, индустрии и инфраструктурного развития — Бейбут Атамкулов, энергетики — Нурлан Ногаев, экологии, геологии и природных ресурсов — Магзум Мирзагалиев, здравоохранения — Алексей Цой, образования и науки — Асхат Аймагамбетов, культуры и спорта — Актоты Раимкулова, первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Глава Правительства отметил, что реализация

Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы придаст новый импульс развитию области и позволит обеспечить повышение качества жизни и благосостояния населения. Будет обеспечен 100% охват населения услугами водоснабжения, 85,4% — газоснабжения.

В сфере АПК будет за пять лет планируется реализовать порядка 100 проектов, что также позволит увеличить объем валовой продукции с 729 млрд до 1,3 трлн тг и в 2,5 раза повысить производительность труда. В течение пяти лет запланировано строительство порядка 5 млн кв. м жилья, 130 новых школ, 10 объектов здравоохранения, духовно-культурного центра и других объектов социальной сферы. Будут реализованы проекты по развитию транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры.