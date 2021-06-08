Записку «Мама, я не оправдала ваших ожиданий» родители найдут слишком поздно.

Гордость школы, отличница и любимица учителей — девятиклассница Эльвира Мыктыбек — долго готовилась к экзамену. После его сдачи, произошло непоправимое! Никто и подумать не мог, что всегда позитивная школьница, с огромными планами на жизнь, может решиться на самоубийство.

«Она в сарае висела, я пыталась сделать искусственное дыхание, но было уже слишком поздно. Я спрашиваю, девочки, расскажите, что было на экзамене? А они говорят, что ей сказали: ты учишься на три, поэтому я тебе снижу балл! Кто сказал так?, спрашиваю. Говорят директор школы. Она сидела в полутора-двух метрах от него, не списывала. У нее такой характер. Но я уверена, что на нее давили и оскорбляли», — говорит Айман Даулет, мать погибшей.

Айман Даулет не только мать девочки, решившейся на отчаянный шаг, но и её классный руководитель. Женщина уверена, что до самоубийства её дочь довели в школе. Безутешные родители говорят, что никогда не заставляли своих детей учиться на отлично.

«Прошу чтобы больше такого не повторилось с другими учениками», — говорит Акылбек Талипбаев, отец погибшей.

Директор школы уверяет, она даже не знала, что покойная была отличницей. И утверждает, что не давила на ученицу.

«Я сама как председатель сидела. Я не оказывала давление. Про то, что вы учитесь на три, такого не было, я этого не говорила», — говорит Айсара Стаева, директор школы.

После трагедии начато расследование.