Казахстанцы узнали пандемию COVID-19 в компьютерной игре Plague Inc. Сценарий стратегии напомнил некоторым пользователям события, происходящие в настоящее время в мире. На самом деле игра никак не связана с пандемией, передает stopfake.kz.

Игра Plague Inc. появилась в 2012 году. Это стратегия, по сценарию которой необходимо создать собственный патоген и уничтожить с его помощью всех жителей Земли.

Игрок может набирать очки в течение игры и развивать патоген, наделяя его новыми и новыми способностями. Для того чтобы выиграть, необходимо тщательно продумать свои действия и не дать ученым разработать вакцину до того, как умрет последний человек на Земле.

Ее создатель, Джеймс Вон, вдохновился фильмом «Заражение» 2011 года и флеш-игрой Pandemic 2, смысл которой также заключался в управлении опасным патогеном, заражающим всю планету.

В 2014 году появилась версия игры для ПК, которая называлась Plague Inc. Evolved. Разработчики улучшили графику и добавили опции, недоступные во время игры на смартфоне.

В начале 2020 года игра попала под запрет в Китае, перед этим возглавив продажи мобильных приложений в стране.

Позже в этом же году в игре появился новый режим, который назвали Cure Mode.

Переключаясь на него, игрок должен контролировать разработку вакцин и сдерживать распространение болезни, тем самым спасая человечество от вымирания.

Стоит отметить, что сами разработчики подчеркивали, что их игра не имеет ничего общего с пандемией COVID-19.

«Пожалуйста, помните, что Plague Inc. — это игра, а не научная модель. Текущая же вспышка коронавируса — это вполне реальная ситуация, которая затрагивает огромное количество людей», — сказано в их заявлении.

Plague Inc. не первая и не единственная игра, сценарий которой, так или иначе, связан со смертельным заболеванием. Таких игр, как Plague Inc., десятки, и некоторые из них гораздо популярнее.

Итак, игра Plague Inc. была создана за 7 лет до начала пандемии и никак с ней не связана и не предсказывает ее сценарий.