Зоологический парк в городе Шымкент был открыт 19 апреля 1980 года. Первоначально здесь насчитывалось 350 животных из 75 видов зверей.

А сейчас 2612 голов животных 290 видов. Из них в Красную книгу занесено 24 вида зверей.

В реконструированном парке сегодня состоялся специальный пресс-тур.

Депутаты городского маслихата и журналисты ознакомились с состоянием животных и увидели обновленный зоопарк.

Убедились, что животные в парке размещены в местах, соответствующих мировым стандартам.

Парк животных, занимающий площадь 30,08 га, является одним из трех зоопарков страны.

Уход за животными осуществляют 138 сотрудников.

Они следят за чистотой, дезинфекцией, режимами питания, здоровьем зверей, прививают от различных заболеваний, заботятся о каждом животном.

В настоящее время на данном месте ведутся ремонтные работы. Полностью планируется завершить в 2023 году.

Входной билет: старше 17 лет — 600 тг, детям (от 6 до 17 лет) — 300 тг, детям до 6 лет – бесплатно, ветеранам и инвалидам I, II групп — бесплатно.