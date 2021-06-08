В Шардаринском районе в прошлом году было засеяно 10 338 гектаров бахчевых культур, получено 262 895 тонн продукции.

В этом году на площади 11 578 га планируется засеять бахчевые культуры и получить около 300 тыс. тонн продукции.

Также району выделено 1 926 тонн удобрений под посевы.

В частности, транспортировано 931 тонн селитры, 530 тонн аммафоса, 340 тонн сульфатного аммония и 125 тонн карбамида.

Дополнительно в ТОО «КазАзот» подана заявка на получение 700 тонн удобрений.

В целом, в настоящее время по району на площади 59 300 га засеяны сельскохозяйственные культуры, увеличены посевы бахчевых и кормовых культур аграриев.