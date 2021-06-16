Воздух в Шымкенте — один из самых грязных в стране, в топ антирейтинга по загрязненности атмосферного воздуха попали 10 городов, в том числе Алматы, столица, Темиртау и Жезказган.

Зато, третий мегаполис страны в топе по темпам вакцинации: шымкентцы продолжают массово прививаться вакциной от коронавирусной инфекции.

Воздух в Шымкенте — один из самых загрязненных в стране. В министерстве экологии назвали топ 10 городов, где регистрируется высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. В антирейтинг попали Алматы и столица.

-Из 45 промышленных городов и мегаполисов 10 городов относятся к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха. Это города Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент, — называет города Магзум Мирзагалиев, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Загрязняют не только воздух но и воду. Одна из основных причин — устаревшие канализационно-очистные сооружения. Всего по стране в 2020 году общий объем сбросов составил больше млн-на тонн. А между тем, инвестиции в охрану окружающей среды сократились более чем вдвое.

-Объём капитальных инвестиций, направленных на охрану окружающей среды, за январь–апрель текущего года составил 17,1 млрд тг — в 2,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение капвложений в секторе отмечено в соответствующем периоде впервые после четырёхлетнего прироста, — констатирует Магзум Мирзагалиев, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Говорили на заседании Правительства и об эпидситуации в стране. По темпам распространения COVID-19 Казахстан перешел в «зеленую» зону. В красной — только один город — Нур-Султан, еще три региона в желтой, остальные в зеленой зоне. 2,5 млн казахстанцев получили первый компонент вакцины.

-Наименьший процент охвата вакцинацией 1 компонентом отмечаются в Мангистауской области – 13,2%, Костанайской – 19,5%; второго компонента в Мангистауской области – 7,3%, — сообщил Алексей Цой, министр здравоохранения РК.

В лидерах по темпам вакцинации — Туркестанская область и Шымкент. Продолжается работа с приложением Ашык. С момента внедрения программы был выявлен 4401 нарушитель с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

-К сожалению, некоторые граждане зная, что больны и заразны продолжают не соблюдать режим изоляции, — сообщил Алексей Цой, министр здравоохранения РК.

Короновирус в стране сейчас пытаются победить более 20 тысяч пациентов. В тяжелом состоянии — 458 казахстанцев.