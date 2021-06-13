Каждый дом рассчитан на 20 квартир.

На сегодняшний день строители ведут завершаются внутренние и наружные отделочные работы, монтируют кровлю домов. Отметим, общая жилая площадь домов составляет 11 000 кв. метров.

Для проведения строительных работ привлекли три подрядные организации. Ход строительства многоэтажных жилых домов находится на постоянном контроле акима района Толегена Телгараева.

На встрече с руководителем подрядной компании аким района отметил, что необходимо уделять особое внимание качеству возводимого жилья. В целом по городу Ленгер насчитывается около 100 многоэтажных жилых домов.