На входе в кафе в Шымкенте, при определении статуса через систему «Ashyq», гражданин, инфицированый «COVID-19», был идентифицирован по статусу «красный».

Этот гражданин должен был строго соблюдать домашний карантин в течении 14 дней, однако нарушив режим домашнего карантина, он посещал в общественное место, создавая угрозу заражения окружающих.

Службой санитарно-эпидемиологического контроля наложен административный штраф на нарушителя режима домашнего карантина.

Согласно статьи 425 КоАП РК, размер штрафа составляет 87 510 тенге, правонарушитель имеет возможность оплатить 50% штрафа в течение 7 дней.

На сегодняшний день по Шымкенту поступило 178 сообщений, из них 48 со статусом «красный», 130 со статусом «желтый».

Гражданам, нарушившим режим домашнего карантина, посредством СМС-сообщений проведена разъяснительная работа о порядке выполнения санитарно-профилактических требований.