В Туркестанской области с начала года родилась шестая тройня.
39-летняя Дилхумар Юсупова родила троих мальчиков в областном перинатальном центре № 3.
Малышей назвали Хасан, Хусан и Мухаммад.
Дети появились на свет с помощью кесарево сечения.
Врачи в течение 13 дней выхаживали трех мальчиков, которые при рождении весили всего 1,7 кг (1700 грамм, рост — 40 см, 1700 грамм, рост — 39 см и 1970 грамм — рост 42 см).
В настоящее время младенцы находятся под наблюдением врачей перинатального центра, здоровье мамы хорошее.
При поддержке медицинских работников детки набирают вес, состояние их здоровья улучшается. Когда выпишут тройняшек, пока неизвестно.
К слову, в семье уже воспитывают четырех дочерей и двух сыновей.
Дилхумар, многодетная мама 9-х детей домохозяйка, а глава семьи — обычный рабочий.
Отметим, что в прошлом году в областном перинатальном центре № 3 родилось около 10 тыс. детей.
С начала года — 6000 младенцев. Врачи центра ежегодно спасают сотни жизней недоношенных малышей.