В Туркестанской области с начала года родилась шестая тройня.

39-летняя Дилхумар Юсупова родила троих мальчиков в областном перинатальном центре № 3.

Малышей назвали Хасан, Хусан и Мухаммад.

Дети появились на свет с помощью кесарево сечения.

Врачи в течение 13 дней выхаживали трех мальчиков, которые при рождении весили всего 1,7 кг (1700 грамм, рост — 40 см, 1700 грамм, рост — 39 см и 1970 грамм — рост 42 см).

В настоящее время младенцы находятся под наблюдением врачей перинатального центра, здоровье мамы хорошее.

При поддержке медицинских работников детки набирают вес, состояние их здоровья улучшается. Когда выпишут тройняшек, пока неизвестно.

К слову, в семье уже воспитывают четырех дочерей и двух сыновей.

Дилхумар, многодетная мама 9-х детей домохозяйка, а глава семьи — обычный рабочий.

Отметим, что в прошлом году в областном перинатальном центре № 3 родилось около 10 тыс. детей.

С начала года — 6000 младенцев. Врачи центра ежегодно спасают сотни жизней недоношенных малышей.