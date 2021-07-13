Главный государственный санитарный врач города Шымкент Абдиманап Тулебаев в связи с продолжающейся регистрацией заболеваемости COVID-19 и вирусной пневмонии и в целях дальнейшего предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения ПОСТАНОВИЛ:
Ввести:
«7.1. ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев) следующих организаций/объектов:
— объектов по оказанию услуг населению (центры обслуживания населения (ЦОНы), отделения АО «Казпочта», банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, СПА и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи, типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины, сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники, объекты по оказанию услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и педикюра, косметологических услуг и иные объекты);
— объектов оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, торгово-развлекательные центры, магазины, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты;
— объектов культуры и досуга (музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации);
— объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие);
— организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, речных и морских портов, автостанций/автопереходов, пунктов обслуживания пассажиров;
— организаций образования и воспитания, в том числе образовательных развивающих и коррекционных центров (для взрослых и детей), учебно-производственных комбинатов и других внешкольных организаций;
— объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории, дома/базы/зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие);
— объектов общественного питания, в том числе, размещенных в организованных коллективах, а также осуществляющих доставку еды, стрит-фуды;
— медико-социальных объектов всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие);
— организаций здравоохранения, в том числе лабораторий;
— аптечных организаций;
— объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства (организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийно-спасательные службы, КСК и ОСИ и другие);
— организаций, оказывающих услуги экскурсионной деятельности;
— объектов досуга, развлекательных игровых объектов (компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры/парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иных пункты/точки по реализации лотерейных билетов и другие);
— объектов связи и телекоммуникаций;
Критерии ограничения работы социально-экономических объектов
|№
|Объекты/отрасли
|Режим работы
|Режим работы субъектов, участвующих в проекте «Ashyq»
|1.
|Промышленность
|В обычном режиме
|—
|2.
|Коммунальные службы, теле-радио коммуникации и связь
|В обычном режиме
|—
|3.
|АЗС, магазины при АЗС, магазины автозапчастей
|В обычном режиме
|—
|4.
|Строительство (при условии отсутствия контактов в бытовых помещениях)
|В обычном режиме
|—
|5.
|Сельское и рыбное хозяйство, животноводство
|В обычном режиме
|—
|6.
|Бесконтактные услуги (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и прочие)
|В обычном режиме
|—
|7.
|Туристические компании, бизнес центры (страховые компании, юридические консультанты, услуги, адвоката, нотариуса, бухгалтера, и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды и т.п.)
|В обычном режиме
|—
|8.
|Цветочные магазины, фотосалоны
|В обычном режиме
|—
|9.
|Медицинские организации, аптеки
|В обычном режиме
|—
|10.
|Музеи, библиотеки
|В обычном режиме
|—
|11.
|Детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры
|В обычном режиме,
при заполняемости группы — не более 15 человек,
по предварительной записи,
|—
|12.
|Центры и салоны красоты, парикмахерские, услуги маникюра и педикюра, оказывающих косметологические услуги (по записи)
|В обычном режиме,
по предварительной записи
|—
|13.
|Продуктовые магазины, минимаркеты
|В обычном режиме
|—
|14.
|Супермаркеты, гипермаркеты
|В обычном режиме
|—
|15.
|Непродуктовые магазины
|Площадью до 2000 кв.м. с ограничением по времени с с 08:00 до 20:00 часов, с приостановленим деятельности в субботу, воскресенье и в праздничные дни
|—
|16.
|Открытые рынки (продуктовые, не продуктовые), ярмарки
|В обычном режиме
|—
|17.
|Крытые рынки (продуктовые и непродуктовые)
|В обычном режиме,
с приостановленим деятельности в субботу, воскресенье и в праздничные дни
|—
|18.
|Организации в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, санаторно-курортные организации, дома/базы отдыха, туристические базы и др.)
|В обычном режиме
при заполняемости не более 80%
|Отели, гостиницы в обычном режиме
|19.
|Медицинские центры, кабинеты, стоматологии
|В обычном режиме,
по предварительной записи
|—
|20.
|Общественный транспорт
|В обычном режиме
(ношение масок, увеличение количества автобусов в часы пик, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест), с приостановлением движения в субботу, воскресенье и в праздничные дни
|—
|21.
|Банки, ЦОН, отделения АО «Казпочта»
|С ограничением по времени с 09:00 до 18:00 часов
|ЦОН-ы в обычном режиме
|22.
|Дошкольные учреждения
|В обычном режиме, дежурные группы при соблюдении комплектации групп не более 15 человек
|—
|23.
|Организации, офисы
|80% — удаленный режим,
20% — очный режим,
за исключением организаций, офисов где проведена вакцинация сотрудников против COVID-19, при этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев
|—
|24.
|Религиозные объекты
|В обычном режиме, без проведения коллективных мероприятий в закрытых помещениях, разрешается проведение коллективных религиозных мероприятий (в том числе «жұма намаз», ежедневные православные молитвы и другие) на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 кв.метров на человека. «Құрбан айт» только в оналайн режиме.
|—
|25.
|Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни
|Ограничение деятельности (обслуживание посетителей) по времени с 09:00 до 18:00 часов, при заполняемости до 50%, но не более 30 мест с соблюдением дистанций между столами 2 метра и стульями 60 сантиметров, с приостановлением деятельности в субботу, воскресенье и в праздничные дни
|Разрешение работы с 07:00 до 20:00 часов, при заполняемости до 50% , не более
50 мест
|26.
|Летние площадки
|Ограничение деятельности (обслуживание посетителей) по времени с 09:00 до 18:00 часов, с соблюдением дистанции между столами
2 метра и стульями 60 сантиметров, с приостановлением деятельности в субботу, воскресенье и в праздничные дни
|Разрешение работы с 07:00 до 20:00 часов, при заполняемости до 50% , не более
50 мест
|27.
|Объекты общественного питания по типу столовых
|С ограничением по времени до 18:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу, воскресенье и в праздничные дни
|—
|28.
|Стрит-фуды включая точки по продаже выпечки, фаст-фуда, мягкого мороженного и напитков (отдельно стоящая палатка/ларек/киоск без посадочных мест), объекты общественного питания и фудкорты, работающие на вынос
|На вынос и доставку в обычном режиме.
Фудкорты работают только на вынос и доставку
|Фудкортам, участвующим в проекте «Ashyq» разрешение работы с 10:00 до 20:00 часов, при заполняемости до 20%, но не более 30 мест
|29.
|Бани
|В обычном режиме
|—
|30.
|Сауны
|С ограничением по времени с 06:00 до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу, воскресенье и в праздничные дни
|С ограничением по времени с 06:00 до 20:00 часов
|31.
|СПА-центры, бассейны
|С ограничением по времени с 06:00 до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу, воскресенье и в праздничные дни
|С ограничением по времени с 06:00 до 20:00 часов
|32.
|Движение междугородних/ межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов)
|Запрещено
|—
|33.
|Спорткомплексы, спортивно- оздоровительные центры и фитнес-центры, включая йога-центры
|С ограничением по времени с 06:00 до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу, воскресенье и в праздничные дни
|С ограничением по времени с 06:00 до 20:00 часов
|34.
|ТРЦ, торговые дома, торговые сети
|С ограничением по времени с 08:00 до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу, воскресенье и в праздничные дни
|—
|35.
|Объекты культуры (репетиция)
|Запрещено
|Разрешено до 30 человек, а также лицам, вакцинированным двумя компонентами
|36.
|Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии
|Запрещено
|Заполняемость не более 30%
|37.
|Межобластные нерегулярные (туристические) перевозки
|Запрещено
|При заполняемости не более 75%, но не более 15 человек
|38.
|Городские нерегулярные (туристические) перевозки
|Запрещено
|При заполняемости не более 75%, но не более 15 человек
|39.
|Бильярдные
|Запрещено
|При заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12:00 до 02:00 часов
|40.
|Компьютерные клубы, включая PlayStation клубы
|Запрещено
|При заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12:00 до 02:00 часов.
Допускаются только лица, достигшие 12 лет и старше.
|41.
|Букмекерские конторы, в том числе розыгрыш лотерей, за исключением розыгрышей проводимых в онлайн режиме
|Запрещено
|Разрешено лотерейным клубам и иным точкам реализации лотерей при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 30 человек
|42.
|Боулинг
|Запрещено
|При заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12:00 до 02:00 часов
|43.
|Цирки
|Запрещено
|Заполняемость не более 30%
|44.
|Детские развлекательные центры (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях)
|Запрещено
|Площадью до 1000 кв.м. при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 30 человек.
|Площадью от 1000 кв.м. и выше при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 60 человек
|45.
|Аттракционы на открытом воздухе
|В обычном режиме
|—
|46.
|Детские оздоровительные организации
|В обычном режиме, заполняемость не более 30%
|—
|47.
|Организация пришкольных лагерей (площадок) в общеобразовательных школах
|Запрещено
|—
|48.
|Проведение спортивных мероприятий со зрителями
|Запрещено
|При заполняемости не более 20%
|49.
|Проведение поминок
|Запрещено
|—
|50.
|Банкетные залы
|Запрещено
|Разрешено с ограничением работы с 07:00 до 20:00 часов, при
обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, для проведения поминок при заполняемости не более 30%, но не более 30 человек, по типу ресторанов и кафе при заполняемости не более 50%, но не более 50 мест
|51.
|Ночные и игровые клубы
|Запрещено
|—
|52.
|Караоке
|Запрещено
|При заполняемости не более 50%, но не более 30 человек, с режимом работы с 07:00 до 02:00 часов
|53.
|Зоопарки
|В обычном режиме
|—
|54.
|Аквапарки, пляжи
|В обычном режиме
|—
|55.
|Закрытые аквапарки и пляжи
|
Запрещено
|—
|56.
|Зрелищные, массовые мероприятия, конференции, форумы, семейные, памятные мероприятия
|Запрещено
|—
|57.
|Выставки
|Запрещено
|Заполняемость не более 70%, при обеспечении площади не менее 6 кв.м. на одного человека, но не более 150 посетителей единовременно
|58.
|Марафоны (на открытом воздухе)
|Запрещено
|Не более 30 человек