Казахстанские пользователи соцсетей распространяют сообщение о лечебных свойствах лимона. Плод цитрусового вместе с горячей водой якобы может заменить лекарства от коронавируса и убивает раковые клетки. Это неправда, пишет stopfake.kz.

Сообщение о лечении коронавируса лимоном распространяется в социальных сетях всего мира с 2019 года. Его авторы ссылаются на некого генерального директора Пекинского военного госпиталя Чэнь Хорина, который советовал добавлять треть лимона в горячую воду и употреблять ежедневно. Этот напиток якобы может заменить противовирусное лекарство. Это ложное утверждение.

В открытом доступе нет информации об исследователе Чэнь Хорине. Как нет и исследований, которые бы подтвердили эффективность витамина С против коронавируса.

«Нет никаких научных доказательств того, что лимон предотвращает COVID-19. Однако в целом ВОЗ рекомендует употреблять достаточное количество фруктов и овощей как часть здорового питания», — говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Утверждение, что лимонная вода помогает уничтожить раковые клетки, — тоже неправда.

Есть исследования, указывающие на то, что лимоны и другие цитрусовые содержат природные вещества, которые могут иметь противораковые свойства (модифицированный цитрусовый пектин и лимоноиды).

Однако их никогда не проверяли на людях. Следовательно, делать выводы об их эффективности нельзя.

Врачи не отрицают, что определенные виды соединений, содержащиеся в лимонах, могут быть полезными для профилактики некоторых видов рака. Однако эти вещества могут только повысить способность организма бороться с раком, но не убивать раковые клетки.