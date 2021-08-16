Пользователи Казнета призывают выступить против нового законопроекта, который якобы готовится Министерством здравоохранения РК.

Пользователи утверждают, что в нем прописаны нормы, согласно которым родителей, отказавшихся прививать собственных детей, будут лишать родительских прав и отправлять на принудительное лечение в психиатрические клиники. Это ложь, передает stopfake.kz.

На самом деле законопроекты с подобными нормами в РК не рассматриваются.

«Это однозначно фейк. Любая вакцинация детей проводится исключительно по информированному согласию родителей. Прививать детей против COVID-19 в Казахстане можно будет лишь в октябре этого года, когда в страну поступит вакцина производства Pfizer/BioNTech, и только с согласия родителей», — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Ранее казахстанские противники вакцинации уже распространяли ложные сообщения о том, что родителей, отказавшихся вакцинировать детей, будут лишать родительских прав, нежелание прививать детей будет рассматриваться как насилие, а тех, кто повысит голос на собственного ребенка, будут принудительно лечить психотропными препаратами. Все это неправда.