За 6 месяцев текущего года на официальные каналы обратной связи Фонда социального медицинского страхования поступило 474 708 обращений.

Большая часть касается разъяснений и консультаций.

Самые популярные вопросы:

1. 236 тыс. раз казахстанцы обратились уточнить способы оплаты взносов на медицинске страхование;

2. 47 тысяч интересовались участием в системе ОСМС;

3. Не менее популярными был вопрос включения в льготную категорию;

4. просили определить статус застрахованности в системе ОСМС.

В период роста заболеваемостью коронавирусной инфекцией наблюдался рост жалоб населения на качество и доступность плановой помощи в медицинских организациях – поставщиков Фонда.

По этому поводу поступило 6 552 жалобы.

Топ 5 жалоб:

1. отказ в предоставлении медицинской помощи (28%);

2. качество оказанных медицинских услуг (26,3%);

3. выявление фактически не оказанных услуг в информационных системах (10,5%);

4. длительное ожидание медицинской помощи (7%);

5. отказ в обеспечении лекарственными препаратами (6,6%).

Чаще всего вопросы поступали от жителей городов:

Нур-Султан — 727,5 на 100 тысяч населения

Алматы — 375,1 на 100 тысяч населения

Шымкента — 162,1 на 100 тысяч населения