За 6 месяцев текущего года на официальные каналы обратной связи Фонда социального медицинского страхования поступило 474 708 обращений.
Большая часть касается разъяснений и консультаций.
Самые популярные вопросы:
1. 236 тыс. раз казахстанцы обратились уточнить способы оплаты взносов на медицинске страхование;
2. 47 тысяч интересовались участием в системе ОСМС;
3. Не менее популярными был вопрос включения в льготную категорию;
4. просили определить статус застрахованности в системе ОСМС.
В период роста заболеваемостью коронавирусной инфекцией наблюдался рост жалоб населения на качество и доступность плановой помощи в медицинских организациях – поставщиков Фонда.
По этому поводу поступило 6 552 жалобы.
Топ 5 жалоб:
1. отказ в предоставлении медицинской помощи (28%);
2. качество оказанных медицинских услуг (26,3%);
3. выявление фактически не оказанных услуг в информационных системах (10,5%);
4. длительное ожидание медицинской помощи (7%);
5. отказ в обеспечении лекарственными препаратами (6,6%).
Чаще всего вопросы поступали от жителей городов:
Нур-Султан — 727,5 на 100 тысяч населения
Алматы — 375,1 на 100 тысяч населения
Шымкента — 162,1 на 100 тысяч населения