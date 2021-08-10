Пассажир погиб в аварии в Шымкенте, есть пострадавшие.
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Смертельное ДТП произошло около двух часов ночи. Toyota Camry и ВАЗ-2114 столкнулись на пересечении проспекта Тауке Хана и улицы Байтурсынова.
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После мощного удара обе машины отбросило на тротуар. Водитель «Лады» врезался в основание рекламного щита.
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Трое пострадавших госпитализированы, пассажир ВАЗ-2114 скончался по дороге в больницу.
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На месте аварии работали сотрудники дорожной полиции, следственно-оперативная группа, эксперты и врачи.
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Причины происшествия будут установлены в ходе расследования.