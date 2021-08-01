Свадебное торжество в карантин проводили жители Шымкента.

Участковые инспекторы Абайского РУП ДП г.Шымкента в ходе профилактических работ выявили проведение свадебного торжества в ресторане, расположенном на территории района.

Установлено, что в зале находилось около 180 гостей.

В отношении горожан, которые нарушили требования карантинного режима, допустив большое скопление людей, собраны необходимые материалы и направлены в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

А тем временем в Шымкенте скончались свекровь и беременная невестка. Об этом рассказал руководитель городского управления здравоохранения Бакытжан Позилов. По его словам, пожилая женщина была на тое, где подхватила вирус, а уже дома заразила жену сына. В больницу обе женщины попали в тяжелом состоянии и умерли.

Шымкентские стражи порядка просят жителей строго соблюдать требования и ограничения, указанные в Постановлении Главного санврача города.