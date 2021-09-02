23 августа 2021 года Комитетом медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК вакцине «Комирнати» (вакцина против COVID-19 на основе мРНК) выдано временное регистрационное удостоверение сроком на 8 месяцев.

Временное регистрационное удостоверение выдано на основании протокола заседания МВК по недопущению возникновения и распространения КВИ на территории РК и положительного заключения Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий от 20 августа 2021 года.

2 инъекции по 30 мкг/доза (0.3 мл), рекомендуется получить вторую дозу той же вакцины через 3 недели после первой дозы

Показания к применению: взрослым и подросткам в возрасте 12 лет и старше.

Противопоказания

⁃ Аллергия на действующее вещество или любые другие компоненты препарата

⁃ тяжелая болезнь или инфекция с высокой температурой.

⁃ проблемы со свертыванием крови, легко образуются синяки или применяется лекарство против образования тромбов;

⁃ ослаблена иммунная система из-за болезни, такой как ВИЧ-инфекция, или лекарства, такого как кортикостероид, которое влияет на иммунную систему.

Срок хранения

Не вскрытый флакон, замороженный флакон: 6 месяцев при температуре от -90 °C до -60 °C.

Размороженный флакон: 1 месяц при температуре 2–8 °C

Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК