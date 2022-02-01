Чтобы минимизировать страх и тревогу перед вакцинацией дети, беременные и кормящие женщины имеют право на беседу с психологом, сообщает OTYRAR.

«Все вакцинации проводятся на бесплатной основе, прежде чем привиться человека осматривает врач общей практики, особенно подростков рассматривают и расспрашивают психологи. После установления что здоровье соответствует, на здоровом фоне получают разрешение на вакцинацию. Вакцинация проводится с согласия самого прививаемого»,— говорит Айгуль Турумбетова, заместитель рук­оводителя департамен­та санитарно-эпидеми­ологического контроля г. Шымкента.

Напомним, в Шымкенте уже 11 тысяч 300 подростков, более 1 300 беременных и 5084 кормящих женщин привились американским препаратом Файзер.

Коркем Усибалиева