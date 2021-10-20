Туркестанские полицейские в машине пенсионера обнаружили более 1 кг маковой соломы.

На территории РК проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Карасора-2021» и «Рефлекс-2021».

В ходе ОПМ сотрудниками Управления по противодействию

наркопреступности Департамента полиции Туркестанской области задержан подозреваемый в хранении наркотиков.

В управление поступила оперативная информация о том, что некий житель хранит у себя наркотические средства. Данный факт зарегистрировали по статье 296 УК РК “Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта”.

Полицейские остановили подозреваемую автомашину «Лада приора» на одной из улиц Келесского района. При обыске в салоне автомашины обнаружили пакет с веществом растительного происхождения. Вещественные доказательства стражи порядка направили на экспертизу. Согласно заключению изъятое вещество оказалось маковой соломой весом более одного килограмма.

Задержанным оказался пенсионер Мактааральского района. На сегодняшний день в отношении мужчины ведется досудебное расследование.

Полицейские Туркестанской области напоминают, что за незаконный оборот наркотиков предусмотрена уголовная ответственность. Если у вас есть информация о незаконном хранении или продаже наркотиков, немедленно обратитесь в полицию.