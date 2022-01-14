Почти на 500 тысяч тенге могут оштрафовать тех, кто купил у мародеров похищенное во время беспорядков. Об этом заявил юрист Евгений Яворский.

Любители нажиться за счет других, если раньше их называли грабителями или воришками, то с массовыми беспорядками в стране, в лексикон казахстанцев вошло новое слово — мародеры.

Те, кто пользуясь случаем обносит магазины и супермаркеты, крадет у своих же сограждан.

Новые смартфоны, ноутбуки, продукты питания и одежда — мародеры в Казахстане на своем пути забирали все, что не приколочено. Кадры на которых мужчины, женщины и даже старики обносят магазины заполонили социальные сети.

Эту женщину в маске теперь называют самой популярной в стране. Очевидец снял как она, с коробками пытается пролезть через дверь и вынести награбленное. Уносили — коробками и даже чемоданами.

А этот мужчина не подрасчитал габариты своего авто и украденного телевизора.

А эти женщины, с уверенностью заявляют, что пакеты у них в руках, мол, стояли на земле. Правда, от наказания даже в этом случае они не уйдут. Подобных видео так много, что некоторые авторы страниц в социальных сетях стали публиковать фото мародеров. Появились и объявления на сайтах купли-продажи, воришки пытаются сбыть нажитое и продают за хорошую цену новую технику, одежду и обувь. Правда, покупателей может ждать неприятный сюрприз.

«Статья 196 УК РК привлекает к ответственности за приобретение или сбыт имущества заведомо добытого преступным путем, и наказывается штрафом до 160 МРП, это почти 500 тысяч тенге. Это если вы скупите какую то вещь, которая была украдена во время грабежа», — говорит Евгений Яворский, юрист.

Полицейские уже занимаются поиском воришек, в том числе и в социальных сетях. И если чьи то соседи, коллеги, родственники, простые казахстанцы стали мародерами есть смысл найти причину.

По словам психолога, Германа Владимирова, зачастую, мародеров действительно объединяет низкий уровень культуры и образования. Но можно копнуть и глубже.

«Период дефицита, мы застали, родители наши застали, и мы хотим удовлетворить свои базовые потребности. В психологии это так прописывается, человек хочет взять, потому что не уверен в своем будущем, не знает что будет завтра, поэтому сегодня готов взять зачастую незаконными методами», — говорит Герман Владимиров, психолог.

Доктор юридических наук Бекет Тургараев же уверен, все дело в безработице. Грабить идут не от хорошей жизни.

«Это же были кто? Наша молодежь, в основном безработная. А если бы у них была работа, они бы сто раз подумали, прежде чем идти на преступление, потому что дорожили бы своим местом», — говорит Бекет Тургараев, доктор юридических наук.

Казахстанские мародеры — не одни в своих бесчинствах. Грабежи и погромы сопровождают почти каждый крупный митинг или демонстрацию. Так, мародеры грабили в Чили во время беспорядков в 2019 году, в прошлом году они орудовали в Америке. Специалисты говорят, у многих срабатывает стадный инстинкт — почему одни могут воровать, а другие нет. А иногда людьми движет азарт.

Пока другие грабят и убивают, такие кадры — согревают душу. Обычная прохожая — молодая девушка, готова была не раздумывая отдать свою куртку простому солдату в униформе, чтобы скрыть его от разъяренной толпы.