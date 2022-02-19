Эксклюзив! Интервью с задержанными за беспорядки и мародерство в Шымкенте

В следственном изоляторе Шымкента сегодня содержится около 700 человек, больше сотни из которых задержаны во время январских беспорядков.

Журналистам OTYRAR удалось побывать в СИЗО и поговорить с теми, кто задержан за мародерство и участие в беспорядках во время черного января в Казахстане.

Темный коридор и воздух там сжатый, так и хочется покинуть стены колонии как можно скорее. В камере по несколько человек, один сидит за участие в беспорядках и мародёрство, другой за насилие и убийство, многие ждут решения суда.

Тех, кого задержали во время беспорядков не стали сажать отдельно, они вместе со всеми в общих камерах. Те задержанные, с кем удалось поговорить журналистам уверяют, цитата: «Уже пришли в себя». Среди них совсем молодые и те, кому за 50.

Журналистов завели в камеру, заключенные стоят смирно, внутри все убрано на скорую руку, заключенные при виде журналистов прячут лица. Никакого давления нет, говорят сидельцы. Пыток нет! Журналисты заверяют, что все сказанное будет опубликовано, на что заключенные повторяют, жалоб нет.

ПОЧЕМУ Я НЕ ОСТАЛСЯ ДОМА?

Задержанному, который ждет решения суда почти 50, зарабатывал он частным извозом. В ночь с 5 на 6 января таксовал. На одной из улиц города сели трое парней и попросили отвезти к акимату.

«В ту ночь я таксовал и ко мне сели трое парней, попросили отвезти в мкр. Нурсат, где акимат. По дороге начали говорить мне, чтобы тоже вышел на митинг, что вот ситуация такая у нас в стране, хватит молчать и сидеть. После на машине проехали в самую гущу, там было очень много людей и начались хлопки, драка. Я потом ушел оттуда. Это моя ошибка была, то что я туда поехал, что вообще туда полез. Дома у меня дети и жена, я их сильно подвел. Они из-за меня мучаются. Я не знаю теперь, как сложится моя жизнь! Это просто ужасно, я только осознаю, что нужно было ехать домой», — рассказывает осужденный.

Мужчину вычислили по номеру авто, уже в середине января его задержали. Ему вменяют статью за участие в незаконном митинге. При этом, суд уже решит, опасен ли, мужчина для общества. Заключенный уверяет, что близкие регулярно приходят на свидание и вопросов к администрации нет.

ЦЕНА СВОБОДЫ — 3 СМАРТФОНА

Другой заключенный задержан по дороге в Шымкент. Как оказалось, во время январской трагедии, он и его друзья вынесли смартфоны из разбитого магазина в Алматы. На вопросы, почему совершил преступление, парень отвечает, всему виной молодость.

«Во время митинга все крушили, мы вышли с пацанами в магазин и увидели, что все несут разные вещи. Тогда и я взял смартфоны из магазина, они валялись на полу. Не знаю зачем взял, ну молодой и глупый. Я осознал свою вину, прошу меня простить. Там все брали, я тоже решил взять«, — рассказывает осужденный.

ХОЧУ НА СВОБОДУ

И таких историй сотни, большинство из задержанных уверяют, что оказались в толпе случайно. Кто-то пошел в магазин, другой искал друга или брата, вследствие чего оказались за решеткой.

«Я не думал, что так произойдет. Я очень сожалею и обращаюсь ко всем, не совершайте ошибок. У меня дома маленький сын остался, он каждый день звонит на мой телефон, а он выключен. У меня сердце разрывается, мне очень плохо. А когда я включу свой телефон? Когда я увижу и смогу быть со своей семьей? Это ужасно! А что способствовало этому? Эта разъяренная толпа? И к чему пришли? Что сейчас об этом говорить. Лучше бы дома сидел, чем тут«,- рассказывает заключенный.

Из шымкентского СИЗО уже выпустили часть задержанных за январские беспорядки. Сейчас в изоляторе 67 человек по январской трагедии, а 37 выпустили на свободу, в отношении многих ведется следствие и выпустили их под подписку о невыезде.

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ, НА ТО И НАПОРОЛИСЬ.

Один из задержанных не сдерживает своих слез, он рассказывает, что каждый день молится, чтобы его выпустили. В ту ночь он был в этой толпе, зачем туда пошел сказать не может, думал что все будет мирно — а дальше уже как в тумане.

«За что мы туда шли? Что хотели? Я не могу сказать. Сначала да, было все мирно, а потом я не могу понять что произошло. Я так хочу к своей семье, этот митинг не стоил таких жертв и потерь, ну за что мы боролись, и на что мы напоролись? Простите меня», — говорит заключенный.

К слову, журналистам удалось поговорить и с медиками СИЗО. Врачи уверяют, что жалоб на травмы нет, в основном обращаются с ОРВИ и хроническими болезнями. В момент съемок, мед сестра обследовала одного из заключенных, которому дал назначение врач невролог.

Питаются заключенные только в камерах, сегодня на обед у них суп с мясом. Кто захочет добавку, никто не отказывает. Повар рассказывает, что проблем с питанием в колонии нет.

Сами заключенные уверяют, что никакого давления со стороны следствия нет, в колонии никто никого не избивает, во время следствия их никто не пытает.