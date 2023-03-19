Подследственные проголосовали в стенах СИЗО

Подследственные, которые ждут решения суда, отдали свои голоса за партии, передает OTYRAR.

Голосование идет под общим наблюдением, работают в стенах изолятора сегодня сотрудники избирательного участка №132.

Первым свой голос отдал в следственном изоляторе подозреваемый в мошенничестве. По словам подследственного, свой выбор он сделал в 8 утра.

25-летний мужчина говорит, что заранее готовился к важному политическому событию в стране. За активное участие в выборах, сотрудники следственного избирателя подарили подозреваемому набор из банных принадлежностей. Свое волнение избиратель не скрывает: считает обязанностью проявить гражданский долг, даже в СИЗО.

Султан (имя изменено) подследственный:

«Сегодня выборы депутатов маслихата и мажилиса. Я в следственном изоляторе сегодня проголосовал первым, за это мне дали вот такой подарок. Все здесь проходит хорошо и спокойно. Я выбрал свою партию и в него очень сильно верю. Считаю своим гражданским долгом вкладываться в развитие Казахстана».

Агитацию в отдаленных местах не проводили. Однако, плакаты предвыборных кампании были развешаны, чтобы подследственные могли сделать свой выбор. Участвовать в важном политическом событий могут 542 подозреваемых.

Ермек Жалгасбаев начальник №69 СИЗО г.Шымкента:

«В следственном изоляторе у нас тут 756 человек, 542 из них могут голосовать. Не могут голосовать осужденные, несовершеннолетние и граждане других стран. Голосование началось в 7 утра и продолжится до тех пор, пока все подследственные не отдадут свои голоса. К 10 утрам свои голоса уже отдали 96% подследственных».

Разъяснительные работы о важности голосований в СИЗО проводят и сотрудникам. Работники отдаленных мест будут голосовать по месту жительства.