Казахстан первым одобрил применение «Спутника М» для подростков

Минздрав одобрил применение вакцины против КВИ «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет российского производства.

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о решении Министерства здравоохранения Республики Казахстан одобрить применение в стране российской вакцины против коронавируса «Спутник М» для подростков в возрасте 12-17 лет. Таким образом, Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение «Спутника М», — говорится в сообщении фонда.

24 ноября 2021 года Минздрав России зарегистрировал вакцину для подростков в возрасте от 12 до 17 лет под названием «Спутник М». Двухкомпонентный препарат был разработан в центре им. Гамалеи. Он представляет собой 1/5 дозы «Спутника V», применяемой для взрослых.