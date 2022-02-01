Казахстанцы задаются вопросом, почему они должны платить взносы в ОСМС за то время, когда они не обращались за медицинскими услугами?

Оказалось, что платить нужно ежемесячно, даже если вы не нуждались в медпомощи. Почему?

Весь прошлый год Арайлым к врачам не обращалась — надобности не было, хороший иммунитет помог девушке, которая попросила не показывать ее лицо, не подхватить вирусы и какие либо заболевания. В этом году Арайлым понадобилось сдать анализы в больнице, вот только медики попросили девушку оплатить взносы за медицинское страхование, иначе часть обследований влетит в копеечку.

«Я обратилась к врачам, они говорят что нужно оплатить медицинское страхование. Но почему я должна платить страховку за время, когда не болела и не обращалась к врачам? Я готова оплатить за один месяц, но за все время — пока для меня сложно оплатить, большая сумма выходит», — говорит Арайлым.

Для того, чтобы получить доступ к медицинским услугам, которые оплачиваются из фонда социального медицинского страхования, необходимо оплатить взносы как минимум за последние 12 месяцев. Так, чтобы получить медицинскую помощь в феврале, оплачены должны быть все месяца с января 2021 по январь 2022. Но есть и альтернативный вариант.

«Это оплата ЕСП которая объединяет социальный налог, подоходный, пенсионные отчисления и медицинское страхование, размер 3063 тенге. Необходимо его оплатить за последующие три месяца, тогда будет гарантирована медицинская помощь в рамках ОМСМ», — говорит Арапкуль Избасарова, заместитель директора филиала ФОМС по г. Шымкенту.

Оплатив в фонд за год около 30 тысяч тенге, можно получить дорогостоящие обследования такие как КТ, МРТ — бесплатно. Не нужно будет ждать квоту от государства, чтобы попасть на необходимую операцию. Застрахованному человеку она будет доступна за счет фонда.

Самая дорогостоящая операция — введение вспомогательной сердечной системы, стоит больше 60 миллионов тенге. Она показана людям при стенокардии и хронической ишемической болезни сердца. Раньше, в случае отказа в квоте, людям приходилось платить за нее из своего кармана.