Жительница Шымкента потеряла сумку с 4 тыс. $ в аэропорту

Женщине помогли транспортные полицейские Туркестанской области, которые нашли и вернули забытую сумку с крупной суммой денег.

На имя руководства ДП на транспорте поступило письмо от жительницы Шымкента. В нем женщина выразила огромную благодарность сотрудникам полиции, которые помогли ей в сложной ситуации.

По словам женщины, 7 февраля в аэропорту города Туркестана при посадке на авиарейс «Туркестан-Стамбул» она оставила свою сумку. В ней находилась крупная сумма денег — 4 тысячи долларов США.

Сумка осталась в зале ожидания, где на тот момент находилось большое количество людей. Транспортные полицейские Нуралы Нуржигит и Кайрат Кушан обнаружили находку вовремя. Сумку с деньгами благородные ребята вернули законной владелице.