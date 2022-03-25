Американской вакциной может привиться каждый желающий

Эпидситуация в Казахстане стабильная, все регионы страны в «зеленой» зоне. В связи с этим межведомственная комиссия по нераспространению Сovid-19 приняла ряд решений по снятию ограничений. Например, маски теперь можно не носить.

Изменения коснулись и правил вакцинации. Привиться американской вакциной может любой желающий. Ранее вакцинироваться файзером разрешали только детям, беременным, мед.персоналу, людям с инвалидностью и старше 50 лет.

Также решением МВК расширяется контингент лиц, подлежащих вакцинации Pfizer, он дополняется следующими категориями:

лица, получающие первичную вакцинацию, желающие получить профилактическую прививку данной вакциной;

лица, получающие повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам;

лица, завершающие курс вакцинации начатый за рубежом;

все группы населения, получающие ревакцинацию против COVID-19.

Шымкентцы карантинным послаблениям рады! Люди признаются, они устали от масок в общественных местах. Новость о вакцине Pfizer жителей также радует.

«Это здорово, то есть без проблем можно проходить куда угодно. Не нужно стоять в очереди, чтобы сканировать Ашык или надевать маски. На счет вакцины ничего не могу сказать«,-рассказала жительница Шымкента.

«Это прекрасно, что не нужно носить маски. Вакцинация файзером тоже хорошо»,- говорит житель города.

«Это очень круто, я полностью поддерживаю это. Так удобнее и правильнее дышится«,- поделился житель Шымкента.

Двумя неделями ранее в Казахстане отменили систему допуска Ashyq и обязательную термометрию в «желтой» и «зеленой» зонах.