Американской вакциной может привиться каждый желающий

Эпидситуация в Казахстане стабильная, все регионы страны в «зеленой» зоне. В связи с этим межведомственная комиссия по нераспространению Сovid-19 приняла ряд решений по снятию ограничений. Например, маски теперь можно не носить.
Изменения коснулись и правил вакцинации. Привиться американской вакциной может любой желающий. Ранее вакцинироваться файзером разрешали только детям, беременным, мед.персоналу, людям с инвалидностью и старше 50 лет.
Также решением МВК расширяется контингент лиц, подлежащих вакцинации Pfizer, он дополняется следующими категориями:
лица, получающие первичную вакцинацию, желающие получить профилактическую прививку данной вакциной;
лица, получающие повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам;
лица, завершающие курс вакцинации начатый за рубежом;
все группы населения, получающие ревакцинацию против COVID-19.
Шымкентцы карантинным послаблениям рады! Люди признаются, они устали от масок в общественных местах. Новость о вакцине Pfizer жителей также радует.
«Это здорово, то есть без проблем можно проходить куда угодно. Не нужно стоять в очереди, чтобы сканировать Ашык или надевать маски. На счет вакцины ничего не могу сказать«,-рассказала жительница Шымкента.
«Это прекрасно, что не нужно носить маски. Вакцинация файзером тоже хорошо»,- говорит житель города.
«Это очень круто, я полностью поддерживаю это. Так удобнее и правильнее дышится«,- поделился житель Шымкента.
Двумя неделями ранее в Казахстане отменили систему допуска Ashyq и обязательную термометрию в «желтой» и «зеленой» зонах.