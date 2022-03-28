Наркодельцы заманивают молодежь в интернете предлагая работу

В МВД Казахстана рассказали о мерах по противодействию распространения наркотиков через интернет.

Изощрённее стали способы «закладки» наркотиков. Для выявления в интернете сделок с наркотиками внедрена информационная система «Кибернадзор», позволяющая в автоматическом режиме направлять для блокирования ссылки на подобные интернет-ресурсы. Наркодельцы нанимают «закладчиков», размещая объявления в сети, под видом предложений курьерской работы

«С начала текущего года выявлено и направлено для блокирования в профильное ведомство 440 интернет-ресурсов, в том числе свыше 150 Telegram-каналов. С развитием интернет-технологий способы и методы преступного мира также меняются. Зачастую, наркодельцы для достижения своих целей, чтобы привлечь в незаконный оборот наркотиков большее количество людей, используют интернет-ресурсы и создают объявления о вакансиях и предложениях работы«, — говорит начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД РК .

Специалисты призывают граждан быть бдительными. Не принимать предложения о работе администратором сайта или курьера без проверки характера работы. И самое главное, не соблазняться высоким заработком и возможностью в любой момент покинуть такой «успешный» бизнес. Зачастую, именно закладчиков и наркокурьеров приговаривают к длительным годам заключения.