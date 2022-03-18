Снег может оставить аграриев без половины урожая

Природа не перестаёт преподносить сюрпризы. Сегодня в Шымкенте и Туркестанской области выпал снег.

Фермеры боятся остаться без урожая. Синоптики обещают резкое понижение температуры до -7 градусов.

Учредитель одного из фермерских хозяйств в Туркестанской области, на пяти сотнях гектарах выращивает яблони, виноград, персики, абрикосы и сливы. Это одно из самых крупных садоводческих хозяйств в Казахстане. Погода в феврале и начале марта стояла теплая, деревья перешли в фазу цветения. Крестьяне обеспокоены, они могут лишиться половины урожая.

«Наверное урожай 50% погибнет, сейчас очень дорожают минеральные удобрения, химикаты, стимуляторы, мы могли бы биостимуляторами обработать, в Турции придумали вентиляторы, заморозки, есть пути решения, надо нам тоже внедрять», — говорит Нурлан Куралов, председатель консорциума «Сады Казахстана», учредитель ТOO «Амангеды».

Фермеры говорят, погода их не радует уже третий год. И предлагают ввести систему агрострахования, тогда можно будет покрыть хотя бы часть затрат.