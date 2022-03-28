В Казахстане ликвидировали 7 нарколабораторий

Только за два первых месяца этого года в Казахстане изъяли 400 килограммов наркотиков. Ликвидировано 7 нарколабораторий, сообщает OTYRAR.

Об этом сообщил начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов

«За два месяца органами внутренних дел выявлено 378 наркопреступлений, в том числе 248 фактов сбыта, 85 фактов хранения в особо крупном размере и ликвидировано семь нарколабораторий. За январь и февраль текущего года полицейскими изъято 422 килограмма наркотиков, в том числе 196 килограммов гашиша, 213 килограмм марихуаны и свыше 6 килограммов синтетики», — рассказал специалист.

Ситуация с наркобизнесом в Казахстане обострилась. Если раньше «синтетика» завозилась в виде «конструкторов», то теперь наркодельцы начали изготавливать ее в нашей стране.

«В первое время в Казахстане такие наркотики были полностью зарубежного производства, их завозили в нашу страну контрабандным путем или через почтовые и логистические транспортные каналы. Иногда «синтетика» завозилась в виде так называемых «конструкторов» – легальных химических веществ, из которых уже на месте производились небольшие дозы наркотиков. Однако сейчас анализ «черного» рынка свидетельствует о переориентации наркодельцов на производство синтетических наркотиков внутри страны в условиях подпольных лабораторий», — говорит Бахытжан Амирханов, начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК .

Во всех случаях химические прекурсоры, реагенты и лабораторное оборудование доставлялись в Казахстан логистическими компаниями и почтовыми отправлениями из соседних стран. Выявляют подозрительные отправления в МВД взаимодействуя с транспортно-логистическими компаниями. В феврале, в столице задержали местных жителей. Они поставили производство наркотиков на поток в одном из домов коттеджного городка и сбывали отраву оптом.

«Тогда было изъято 1200 таблеток «Экстази», 2 кг «Альфа-PVP» и 140 литров прекурсоров, ликвидированы две закладки «синтетики» весом 1,2 кг. Только по этому факту было изъято около 4 кг синтетических наркотиков», — рассказал Бахытжан Амирханов.