В Туркестанской области изъяли 30 единиц незаконного оружия

30 единиц незаконно хранящегося оружия изъяли за месяц полицейские Туркестанской области, передает OTYRAR со ссылкой на Polisia.kz.

Об этом на еженедельном брифинге рассказал начальник Управления административной полиции ДП Туркестанской области Алмасхан Тастанбеков. Тема брифинга касалась проводимой работы по усилению контроля за оборотом оружия.

«С начала мероприятия сотрудниками полиции за месяц изъято 2 снаряда, 30 единиц оружия и 50 патронов к нарезному оружию. В том числе, 6 обрезов, нарезное оружие, 3 травматических и 20 единиц гладкоствольного оружия. Также сотрудниками административной полиции проверяются владельцы оружия на предмет соблюдения гражданами правил и порядка хранение оружия. При обнаружении каких-либо недостатков владельцы привлекается к соответствующей ответственности. Напоминаю жителям области, что если у вас есть оружие, оно обязательно должно храниться в соответствии с законом. Если у вас есть незарегистрированное оружие, то Вы можете передать его нам и получить вознаграждение», – отметил Тастанбеков.