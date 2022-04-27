Аким Шымкента обратился к народу

Сегодня в Шымкенте проходит очередная отчетная встреча акима. На этот раз Мурат Айтенов встретился с жителями Каратауского района, передает OTYRAR.

На повестке дня вопросы газификации, образования и коммунальные вопросы. На отчёте собралось больше трёхсот человек. Аким города дал поручение чиновникам выслушать всех и дать ответы на все вопросы без исключения.

Также глава мегаполиса отдельно затронул тему дорожных войн. Он пояснил, что в городе уже работают умные камеры и приложение «Коргау». Поэтому попросил автолюбителей быть осторожными и бдительными на дорогах.

«Я вас очень прошу будьте осторожнее, там где ограничение 60 нельзя превышать скорость. Сколько людей погибло и покалечено. Задумайтесь«,- сказал Мурат Айтенов.

Между тем, аким Шымкента отметил, что главная цель установки программ и умных камер вовсе не штрафы, а повышение безопасности и профилактика происшествий ДТП.

К слову, только по итогам прошлого года на дорогах южного мегаполиса погибли 64 человека, еще 323 получили травмы разной степени тяжести.