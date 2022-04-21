Обещанного 3 года ждут. Процесс газификации в Кызылжаре затянулся

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Диас Мусаев
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У жителей села Кызылжар Сарыагашского района кончилось терпение. Три года назад в населенный пункт провели газопровод, но жилые дома к голубому топливу до сих пор не подключили.

Жители жалуются, что чиновники кормят их обещаниями, а в итоге ничего не делают.

Около четырёхсот жителей села Кызылжар ждут обещанного подключения к газопроводу уже три года. Поверив обещаниям чиновников, люди не стали покупать уголь. Мол, такой совет им дали в акимате.

Оралбай Тойлыбаев, житель села Кызылжар:

“Они из кожи вон лезут, давая обещания, газ дадим, газ дадим. Предыдущий аким обещал ещё в прошлом году дать. Нынешний сказал в декабре. Не знаю, надо было спросить, в декабре какого года? Этот его декабрь нескончаемый! Все устали от ожидания. Как быть тем, у кого маленькие дети? Как обогреваться?». 

Курбанкуль Дюсембиева, жительница села Кызылжар:

“Уже третий год обещают дать газ. Сказали что будут проводить трубу под землёй, всё раскопали, испортили нормальную дорогу и в итоге ничего сделали. Ни воды нет ни газа. Говорят частники забрали деньги и ничего не могут сделать”.

Зимой жители вынуждены отапливать дома  дорогим углём. У кого нет денег на твёрдое топливо, разжигают костры. Так местные жители живут больше 20 лет.

Гулиза Туранкулова, жительница села Кызылжар:

“В прошлом году мы уже ходили к акиму района. Он сказал, что всё подписано и отправил нас обратно. С того времени уже год прошёл. Вчера опять к нему зашли. Нам сказали, идите, куда хотите”.

Нынешний аким Кызылжара говорит, краснеть ему не за что:  на посту он меньше семи месяцев. Работы по подключению к газопроводу затянулись после введённого в прошлом году моратория. Пришлось приостановить начатое. В этом году запрет сняли.

Абдижаппар Рахимбердиев, аким села Кызылжар:

«КазТрансГазАймақ» должен открыть нам счёт на каждый дом. Если газ введут в 27 домов, то остальным тоже введут. Мы планируем газифицировать всех в течение полугода”.

Жителям села Кызылжар придётся снова ждать, надеясь, что на этот раз обещания местных властей не окажутся пустым звуком, которому Кызылжаровцы уже перестали удивляться.

 

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