В Казахстане зафиксировано рекордное количество внутренних туристов

В 2021 году в стране отдохнули 6,9 млн казахстанцев. Это на 35% больше, чем в 2020 году, передает OTYRAR.

Официальную статистику казахстанского туризма предоставили в нацкомпании Kazakh Tourism.

Также статистика показывает рост количества мест размещения: в 2020 году их насчитывалось 3 514 единиц, а в 2021 году появилось новых 172 мест размещения. Следовательно увеличился и номерной фонд, составив 193 030 койко-мест (плюс 9 417 койко-мест).

Отмечается также, что объем оказанных услуг отечественными местам размещения практически восстановился до 90% к показателю доковидного года и составил 109 млрд тенге. Это стало возможным благодаря существенному росту внутреннего турпотока.

Что касается иностранных туристов, въездной туристский поток продолжает пост-ковидное восстановление. В местах размещения страны за прошлый год зафиксировано 330 тыс. иностранных туристов, что на 31% больше по сравнению с 2020 годом, но на столько же (33,7%) меньше показателя доковидного 2019 года.

При этом отмечается, что безвизовый режим с 74 государствами возобновился только с начала этого года, а некоторые ковидные ограничения, как закрытые сухопутные границы на въезд в Казахстан, остаются актуальными до сих пор.

Полное восстановление въездного туризма ожидается только в 2024 году.