В Шымкенте временно приостановят водоснабжение

В ночь с 21 на 22 апреля на нескольких улицах южного мегаполиса отключат воду.

В связи с плановыми ремонтными работами от водоснабжения будут отключены следующие улицы:

Сайрамская, Желтоксан, Момынова, район Бакалейторга, Кутузова, Восточная, Толстого, Алимбетова, Орынбай акына, Торекулова, Тастак, Новостройка, Ынтымак, и дома № 1; 2; 3; 50; 56, находящиеся по улице Жибек жолы.

Время ремонтных работ с 23.00 до 4.00. Приносим извинения за временные неудобства и просим сделать запас воды. В случае возникновения вопросов, можно обращаться в центральную диспетчерскую службу ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» по телефону: +7 708 110 2121.