Жители Ленгера боятся остаться под завалами дома

Жители восьми двухэтажных домов Ленгера боятся, что их дом может рухнуть в любой момент, передает OTYRAR.

Жителей домов 1930 года постройки в центре Ленгера не покидает чувство страха. Пол их словам, в любой момент жилье может рухнуть. За 90 лет эти постройки ни разу не ремонтировали: крыша течёт, сыпется штукатурка.

Дом буквально трещит по швам: полы сгнили, обваливаются потолок и стены. В квартирах нет ни воды, ни газа, ни канализации, ни отопления.

“Зимой мы приносим уголь и соберем его вон там. Воду набираем на улице. Чтобы мои дети не ходили за водой, я сама набираю», — говорит Асем Зулыпбекова, жительница Ленгера.

Переезжать жильцам некуда, поэтому приходится жить на свой страх и риск. Но терпение на исходе. С каждым днём жить здесь становится всё опасней.

«Дом каркасный, даже гвозди не держатся. Недавно только печку построили, она уже рушится. Каждую ночь боимся, что дом может упасть», — говорит Гульшат Орабаева, жительница Ленгера:

«Из-за того что у нас течёт крыша, мы постелили там клеёнку. Вода течёт, сверху всё обваливается. Стараемся как можем за домом ухаживаем, штукатурим. Но после первого дождя, всё опять валиваться. Вообще никакого толку нет, уже тридцать лет так живём», — говорит Рахима Болатбекова, жительница г. Ленгера

Удивительно, но аварийными эти дома не признали! Жители говорят, что четыре года назад местные власти собрали документы, чтобы со временем переселить людей. Но с тех пор ничего не изменилось.

Жидегуль Алтыбаева, жительница Ленгера:

«С 2017 года куда мы только не ходили за помощью. Нет такого места, где бы нас не было. До этого мы ходили, нам сказали, что вначале надо решить проблемы Арыси, потом Туркестана. Просили немного потерпеть и подождать. Теперь из-за ожидания, дом наш уже рушится. Всё обваливается!».

Местные власти говорят, проектно-сметную документацию на строительство четырёх-этажных домов уже разработали. Но денег на строительство пока нет.

Лесбек Серикбаев, заместитель акима Толебийского района:

«Все проектно-сметные документы мы составили и передали в управление. Если деньги выделят, то начём работу уже в этом году. А если выделят в следующем году, то тогда начнём».

Когда будут выделены деньги замакима Ленгера сказать не смог. Однако, учитывая неравнодушие жителей, пообещали построить игровые площадки. Но жители таким ответом не удовлетворены.