Казахстан занял последнее место в мировом экологическом рейтинге

В Индексе эффективности борьбы с изменением климата (CCPI) Казахстан занял последнее место, набрав всего 19,2 балла из 100.

Рейтинг Казахстана очень низкий по всем четырем категориям. Так, в категории выбросов парниковых газов Казахстан набрал 6,7 балла, использование энергии — 4,96 балла. В категории возобновляемой энергии у Казахстана 2,54 балла, климатическая политика — 5,03.

В тоже время в Казахстане объём инвестиций, направленных на охрану окружающей среды, достиг 19,4 млрд тг — сразу на 57% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе почти половина капвложений пришлась лишь на один регион — Жамбылскую область: 9,5 млрд тг. На второй и третьей строчках расположились Карагандинская (2,9 млрд тг) и Туркестанская (2,3 млрд тг) области.

Похоже что рост капитальных вложений в экологию Казахстана пока не принес ожидаемых результатов. Наша страна в мировом рейтинге опустилась сразу на 9 строчек, заняв последнее 64 место в 2022 году.

Первые три места остались пустыми, так как ни одна из стран не показала достаточно хороших результатов по индексным категориям. В тройке лучших вошли Дания, Швеция, Норвегия.

Среди стран СНГ Украине присвоили средний уровень борьбы с изменениями климата (60,4 балла), Беларуси — низкий уровень (46,66 балла), России — очень низкий уровень (34,73 балла).