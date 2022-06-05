Глава мегаполиса проголосовал на референдуме по Конституции

Мурат Айтенов пришел голосовать на участок рядом с городским акиматом, сообщает OTYRAR.

Отдать свои голоса и выразить свою позицию по поправкам в Конституцию пришли и другие сотрудники акимата. Кроме них на избирательном участке — молодежь, семьи и пожилые люди. На месте работают комиссия, наблюдатели, правоохранительные органы.

Голосование проходит в закрытых кабинках. Каждый человек голосует лично — передача права голоса не допускается. Один вопрос, два варианта ответа — поставить можно галочку, плюс, крестик.

К слову первый референдум в Казахстане прошел 30 августа 1995 года. Новая Конституция была поддержана 90 % жителей.

Сегодня уже другая история и второй по счету референдум, где жители могут сделать свой выбор. В Шымкенте участки для голосования открылись в 6 утра, но само голосование началось в 7:00. В городе работают 312 избирательных участков.