Парня зарезали прилюдно в ночном клубе Шымкента

Мать погибшего Сергея Локтева просит привлечь к ответственности зачинщика смертельного конфликта и соучастника жестокой расправы.

К нам в редакцию обратилась женщина, чей сын погиб в результате конфликта на почве ревности в ночном клубе Шымкента. Трагедия произошла в ночь с 4 на 5-ое января текущего года. Со слов матери, в ту злополучную ночь к ее сыну подошла девушка и стала с ним танцевать. Позже как оказалось, незнакомка была не одна. В этот вечер она пришла со своим молодым человеком, но приревновав его к другой, она решила отомстить и подошла к своей потенциальной жертве.

«Наши ребята сидели на первом этаже, а та компания на втором. Позже ее парень вывел моего сына в фойе и ударил. Это все есть на видео. Мой сын не понял, начал спрашивать что произошло, начались разборки. Потом тот парень говорит своей девушке неси нож, она принесла, но не отдала своему парню», — рассказывает Ира Локтева, мать погибшего.

Далее девушка подбегает к Сергею Локтеву и наносит смертельный удар ножом в сонную артерию. Ее молодой человек выхватывает нож из ее рук и начинает кидаться на окружающих. Очевидно, что оба они были в состоянии алкогольного опьянения, говорит мать погибшего. Жуткие кадры попали в объектив камеры видеонаблюдения, а так же на жетон охраны заведения. После этого нападавшие благополучно скрылись и спрятали орудие убийства в районе стадиона Кажымукана. А 22-летний Сергей Локтев скончался в больнице не приходя в сознание.

«На видео видно, что зачинщик конфликта этот парень, он попросил нож принести. Для чего? Может он сам хотел порезать Евгения, но девушка сделала за него. Это его холодное оружие. Они были вместе на тот момент и потом вместе скрылись и спрятали нож. Об этом они сами рассказали в своих показаниях полиции. Это все видели и слышали охранники заведения, но почему-то их даже не допросили полицейские, у них же на жетон вся разборка записана на видео. Следователи даже не взяли это видео», — рассказывает мать.

В тот же вечер полицейским удалось задержать обоих. Девушку поместили в изолятор временного содержания. А вот парня допросив, отпустили в тот же день — он проходит в деле как свидетель и с тех пор не появлялся ни в суде, ни в полиции, говорит мать. Ира Локтева обвиняет местную полицию в бездействии и халатности, а возможно даже в укрывательстве соучастника преступления.

«Сначала меня в Аль-Фарабийском районе вводили в заблуждение, мол, дело этого парня передали в другие органы, им займутся. А потом в конце я узнаю, что его отпустили за отсутствие состава преступления. Я ходила к Дальбекову, он меня поддержал, выслушал, поручил своим сотрудникам заняться этим делом. Но в итоге сейчас идут судебные слушания, а обвинение выдвинули только девушке»,— говорит Ира Локтева, мать погибшего

В Департаменте полиции Шымкента рассказали, что обвинение выносит прокурор. А в прокуратуре после обращения Иры Локтевой в прямом эфире программы «Народ и Власть» обещали разобраться в этом деле. В пресс-службе городского суда от комментариев воздержались, сославшись на то что судебный процесс еще не окончен.

«Это дело на рассмотрении в специализированном международном уголовном суде. Там участвует наш сотрудник опытный со второго управления, там этот парень проходил свидетелем. Но сейчас с учетом вашего обращения, в ходе рассмотрения этого дела, в суде обратитесь с ходатайством о привлечении его к группе лиц. Это ходатайство будет там рассматриваться и будет проводиться судебное следствие. Мы этот вопрос держим на контроле, знаем», — заверили в прокуратуре.

Тем временем, Ирина Локтева записала видеообращение и обратилась лично к Главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Она надеется, что дело пересмотрят и всех виновных в смерти ее сына настигнет справедливое наказание.