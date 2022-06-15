Рынок нефтепродуктов. О текущей деятельности ТОО «Petrosun»

В связи с участившимися в СМИ и на разного рода площадках общественного диалога публикациями, подрывающими деловую репутацию и создающими искаженное восприятие деятельности ТОО «Petrosun», компания информирует о текущей ситуации и принципах своей работы.

1. Повышение цен на дизельное топливо за год на 42 процента.

ТОО «Petrosun», основываясь на принципах транспарентности своей деятельности, а именно предоставления всем заинтересованным сторонам необходимой им для принятия рациональных решений информации в открытой, своевременной и полной форме, еженедельно публикует свои цены в изданиях ряда информационно-аналитических агентств.

При этом цены компании принимаются другими участниками рынка в качестве бенчмарка (benchmark) как самые низкие на рынке нефтепродуктов. Согласно упомянутой публичной информации, повышение цен на дизельное топливо ТОО «Petrosun» за период с мая 2021 года по июнь 2022 года составило в среднем до 21,5 процента, в том числе за счет повышения акциза на 5 процентов. Как известно, акциз на дизельное топливо был повышен на 35 186 тенге/тонна, при этом компания подняла цену только на 10000 тенге/тонна, а это 28,42 процента от общей ставки акциза.

2. Реализация нефтепродуктов малому числу избранных контрагентов на лучших условиях.

В ТОО «Petrosun» внедряется система мер по предупреждению нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, предусмотренная положениями Предпринимательского кодекса. В 2021 году был принят Внешний акт антимонопольного комплаенса субъекта рынка (далее Комплаенс), осуществляющего свою деятельность на товарном рынке РК по реализации нефтепродуктов, положительно рассмотренный Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан. Согласно указанному Комплаенсу в приоритетном порядке удовлетворяются потребности нижеследующих участников рынка. Статистика по процентной доле принята согласно фактически заключенным договорам:

• операторам – сельхозтоваропроизводителям, в адрес которых ежемесячно (за редким исключением) выделяется до 30 процентов от всех ресурсов дизельного топлива компании на период действия Государственной программы по обеспечению удешевленным дизельным топливом весенних и осенних полевых работ. Указанная программа действует ежегодно с февраля по ноябрь, и ее приоритетное исполнение закреплено Законом РК «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»;

• ежемесячно до 14 процентов выделяется на нужды локомотивных подразделений АО «КТЖ — грузовые перевозки»;

• для покупателей по биржевым торгам 10 процентов. С мая 2022 года возобновлена реализация бензина, дизельного и авиационного топлива через товарные биржи;

• на нужды сетей АЗС, дислоцированных в двух и более областях, ежемесячно контрактуется до 21 процента. Из числа контрагентов ТОО «Petrosun» к сетям АЗС, отвечающих указанному выше требованию, относятся АЗС ТОО «Гелиос», ТОО «Sinooil», ТОО «RoyalPetrol» ТОО «QazaqOil» (ранее «КазМунайгаз»), ТОО «GazEnergy» и ТОО «Газпромнефть»;

• на нужды промышленных потребителей, в том числе являющихся градообразующими, ежемесячно выделяется до 4 процентов.

Оставшийся 21 процент от общего объема ресурсов дизельного топлива компании направляется на удовлетворение потребностей других участников рынка, в том числе и посредством реализации через региональные нефтебазы. При этом необходимо отметить, что в период, когда в уборочные полевые работы вовлечены только южные области, соответственно, нагрузка на ТОО «Petrosun» по исполнению Государственной программы снижена, как, например, в июне 2022 года, до 5 процентов.

На удовлетворение запросов участников рынка, не входящих в приоритетный список, согласно условиям Комплаенса в июне было направлено до 46 процентов от всех ресурсов дизельного топлива компании.

ТОО «Petrosun», чья деятельность как субъекта рынка, занимающего доминирующее положение, регламентируется нормами Предпринимательского кодекса РК, предоставляет для всех участников рынка единые условия реализации, в том числе и тождественные цены.

3. Постоянные отказы на запросы в приобретении нефтепродуктов.

Компания является не единственным ресурсодержателем на рынке нефтепродуктов. Помимо нее, аналогичную деятельность осуществляет еще ряд других организаций, но по причине привлекательности цены на нефтепродукты ТОО «Petrosun» основной поток запросов на приобретение нефтепродуктов поступает к ней.

При этом ресурсы ТОО «Petrosun» ограничены, и компания, при всем желании и намерении, не может удовлетворить потребности всех субъектов рынка нефтепродуктов. В подтверждение последнего приводится статистика за период с апреля по май 2022 года:

• запросов на приобретение дизельного топлива поступило на 980 495 тонн;

• общий объем дизельного топлива, произведенный НПЗ в этот же период для ТОО «Petrosun», составил 573 112 тонн.

Очевидно, что удовлетворить потребности всех обращающихся в ТОО «Petrosun» за приобретением дизельного топлива не представляется возможным.

Вместе с тем следует отметить наличие действующих в ТОО «Petrosun» договоров на куплю-продажу нефтепродуктов с более чем 2000 контрагентами.

4. Непрозрачная незаконная деятельность компании.

В отношении деятельности компании как субъекта рынка, занимающего доминирующее положение на рынке нефтепродуктов, на постоянной основе проводится мониторинг, как со стороны территориальных подразделений Агентства по защите и развитию конкуренции РК, так и центрального аппарата АЗРК.

За период с января по апрель 2022 года в компании начаты, проведены и продолжаются проверки, расследования со стороны Агентства по защите и развитию конкуренции РК, территориальных подразделений Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу.

ТОО «PETROSUN» является публичной организацией, о чем свидетельствует формат и содержание корпоративного сайта компании. Все нормы, условия и правила деятельности ТОО «Petrosun», предусмотренные ее внутренней политикой, опубликованы на сайте и являются едиными для всех участников рынка без исключения.

5. Отсутствие в деятельности Petrosun социальной ответственности по отношению к участникам рынка нефтепродуктов и к общественности в целом.

Еще раз следует упомянуть, что компания своевременно и в полном объеме исполняет все государственные программы по обеспечению удешевленными дизельным топливом на сельскохозяйственные работы и мазутом в отопительный период.

С января по май 2022 года ТОО «Petrosun», добровольно последовав призыву Правительства Республики Казахстан и Министерства энергетики компенсировать убытки, образовавшиеся у газоснабжающих организаций (ГСО) по приобретенным у компании в декабре 2021 года объемам газа через электронные торги (вследствие введения государственного ценового регулирования на СНГ), приняло меры и провело совместно с местными исполнительными органами колоссальную работу по расчетам указанной компенсации.

По завершении всех сверок и расчетов ТОО «Petrosun» компенсировало всем обратившимся за перерасчетом ГСО более 1,2 миллиарда тенге путем перечисления на их счета. 10 июня 2022 года все компенсации на счета ГСО были завершены.

ТОО «Petrosun» призывает всех, кого привлекает деятельность компании, при возникновении вопросов обращаться к официальным источникам информации или непосредственно в компанию.

А также напоминает, что за публикацию в СМИ и на любого рода площадках общественного диалога информации, не соответствующей действительности, ТОО «Petrosun» оставляет за собой право принять законодательно предусмотренные меры по защите своих прав и достоинства.

ТОО «Petrosun»