Фильм про Ходжу Ахмета Ясауи снимут Казахстан и Турция

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Тина Кудайберген
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Такую новость сообщили на международной конференции «Новый взгляд на наследие Ходжа Ахмета Ясауи» в Туркестане, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар.

Казахстанские кинематографисты в ноябре поедут в Турцию для обсуждения проекта. Востоковед Омир Туякбаев вручил музею-заповеднику ранее неизвестную рукопись потомков великого мыслителя. По словам исследователя, автором труда «Мусифат Нама» является Хайдар Мухаммед ибн Ягдар шейх. В  книге излагаются основные постулаты суфисткой школы этики Ясауи, духовной связи между наставником и учениками. По словам историков, многие труды Ясауи находятся у частных коллекционеров.

По словам ученого У некоторых коллекционеров на руках хранятся до двадцати бесценных рукописей. Однако, антиквары опасаются выставлять эти раритеты. Пришло время решить эти вопросы, говорит Омир Туякбаев.

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