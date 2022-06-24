В микрорайонах Шымкента улучшают инфраструктуру

В жилых массивах и микрорайонах кладут асфальт, проводят газ, воду и свет, освещают улицы.

К примеру, в микрорайоне «Нуртас». Качественное электроснабжение микрорайона было начато в 2021 году. Уже завершено около 40% строительных работ.

В ходе строительства установлено более 600 электрических столбов, проложено 2 км линий электропередачи. По плану, строительные работы будут завершены в августе, затем начнется абонементирование.

В результате качественная и бесперебойная электроэнергия появится в домах 653 абонентов.

Параллельно ведется газоснабжение микрорайона. Уже в августе в домах нуртасовцев будет природный газ.

Также в этом году будут освещены две улицы в названном микрорайоне. Помимо этого, начато строительство водопровода к микрорайоне «Асар-2».

Дело в том, что в прошлом году на территории микрорайона было завершено строительство водо-, газо- и электросистем. Были решены коммунальные проблемы более 2700 абонентов. Однако в 1000 жилых домах, не вошедших в проект в данном населенном пункте, есть проблема с инфраструктурой.

По информации акимата города, в этом году будет завершен второй этап строительства объекта водоснабжения оставшихся территорий. Полностью водопровод будет готов к концу года. А бесперебойный свет и газ обещают подключить в «Асаре-2» в 2023 году. Также здесь строят канализацию. Она будет готова тоже в следующем году.