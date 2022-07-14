К.Ж.Токаев: Кредитовать нужно напрямую производителей

Почему на прилавках казахстанских магазинов, несмотря на то что мы считаемся страной аграрной, продукция зачастую привозная?

Этот вопрос поднял сегодня президент страны. По его словам, сельхозпроизводители не могут обеспечить бесперебойную поставку товара, не могут сделать это и перекупщики. Но у фермеров сейчас не лучшие времена. Обеспечить себя складами для хранения продукции а также ее транспортировкой,с полей до крупных населенных пунктов, может не каждый, даже средний по меркам бизнеса, крестьянин.

«Без перекупщиков не получится, но как то минимизировать их количество нужно и усилить контроль за ценообразованием, здесь должно работать агентство по защите конкуренции. Каждый по 5-10%добавляет, а это если 3-4 посредника«, — говорит Акпар Мауленов, исполнительный директор Ассоциации фермеров Казахстана.

По словам представителя исполнительного директора ассоциации фермеров, когда то в правительстве хотели запустить национальную товаропроводящую систему, но с мертвой точки пока не сдвинулись. При этом перекупщики сейчас процветают. Из-за низкой рентабельности фермеры готовы отдавать им свою продукцию за копейки. Помочь может только субсидирование. Это поможет снизить цену на товары, уверены специалисты, больше конкуренции, больше продукции- ниже цена.

У Мырзахмета Снабаева тепличное хозяйство по выращиванию фруктовых деревьев. Бизнес, говорит аграрий, еле держится на плаву.

«До сегодняшнего дня кредитование было 7-8% ставка на 8-10 лет, но она не показывает рентабельность. Процентная очень большая ставка, наше требование сельхозников это 2-3%», — говорит Мырзахмет Снабаев, владелец крестьянского хозяйства.

Президент поручил разработать механизмы поддержки фермеров. Крестьяне говорят, кроме семян, удобрений и пестицидов, подорожала и сельхозтехника, изношенность которой составляет порядка 80%. А цены на тракторы и комбайны выросли по сравнению с прошедшим годом в 2 раза. Президент поручил выдавать льготные кредиты на покупку сельхозтехники за счёт средств «Оператора РОП».