Многодетный отец зарубил сына топором из-за материальных проблем

Шокирующее преступление произошло в Туркестанской области. Отец пятерых детей зарубил младшего сына топором. Трагедия произошла в селе Кутарыс Сайрамского района. Отец взял шестилетнего ребенка собирать дрова. Оставшись наедине с сыном, мужчина стал наносить удары топором. В районную больницу мальчика доставили без признаков жизни.

Асет Серикбаев, пресс-секретарь суда Туркестанской области: «Как установлено судебным следствием, подсудимый, 1974 года рождения, в Сайрамском районе 4 марта 2022 года забрал своего сына, 2016 года рождения, в рощу, расположенную перед его домом, под предлогом сбора дров и, воспользовавшись отсутствием свидетелей, нанес потерпевшему однократный удар по левой височной кости плоской стороной железного топора, находившегося в правой руке подсудимого. Затем, подняв его тело, нанес несколько ударов острым концом железного топора в область шеи, в следствие чего отрубил потерпевшему голову».

Во время оглашения приговора, 47-летний мужчина раскаивался. Уверял, что на преступление пошел из-за нищеты. Прокормить пятерых детей был не в состоянии. За супруга вступилась и жена подсудимого. Она попросила не сажать мужа в тюрьму. Иначе ей одной не поднять на ноги остальных детей.

По данным экспертизы, мужчина не имел вредных привычек, был психически здоров. Суд приговорил многодетного отца к 15 годам лишения свободы.

Асет Серикбаев, пресс-секретарь суда Туркестанской области: «Приговором от 29 июля 2022 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Туркестанской области подсудимый признан виновным в совершении преступления по ч.3 ст.99 Уголовного кодекса Республики Казахстан и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием назначенного наказания в учреждении максимальной безопасности уголовно-исполнительной системы. С лишением права занимать должности, связанные с педагогической работой и работой с несовершеннолетними на 10 лет».

Приговор суда не вступил в законную силу.