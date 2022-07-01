Полицейские задержали иностранца, пытавшего провезти наркотики через границу

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022″ сотрудники Сарыагашского районного отдела полиции задержали иностранного гражданина, который пытался перевезти наркотики через границу.

Так, на пограничном посту «Капланбек», при пересечении пропускного пункта из Казахстана в Республику Узбекистан, служебная собака по кличке Малком сработала на подозрительного молодого человека и подала знак.

С поступлением информации сотрудники полиции прибыли на место происшествия. Во время обыска иностранца в кармане его брюк оперативники обнаружили сверток с содержимым, похожим на наркотическое вещество. Согласно экспертизе, изъятые наркотики оказались «высушенной марихуаной».

Данный факт зарегистрировали по статье 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов с ограниченным оборотом».

В настоящее время подозреваемый арестован, проводится досудебное расследование.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают, что за незаконный оборот наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность. Если у вас есть какая-либо информация о фактах незаконного хранения и сбыта наркотиков, то незамедлительно обращайтесь в полицию.