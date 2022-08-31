Газировка и фаст-фуды: Как обстоят дела в школах Шымкента

Сейчас идет усиленная подготовка к началу учебного года. Арендаторы кафетерия закупаются продуктами и подготовили мебель.

По словам администратора, около года они готовят для школьников здоровую еду.

Баян Джиенбекова, администратор школьной столовой:

«В нашей школе нет реализация газированных напитков, сладостей всяких, шоколадок. Весь мир сейчас переходит на правильное питание, поэтому у нас свежая выпечка и горячее питание. Газированные напитки и сладости чем заменяете?Компотом, булочки еще кушают».

Решение перейти на здоровую еду было принято после опроса учеников и родителей, говорит директор школы. По словам руководства объекта образования, реакция детей в начале была острой и многие хотели есть привычную «вредную» пищу. Однако, после транформации пп-меню, школьникам полюбилась здоровая еда.

Алмас Кайыпов, директор школы № 65 им. Ыбырай Алтынсарина:

«В прошлом учебном году наша школа перешла на здоровую еду. Мы также создали комиссию, которая контролирует еду в нашей столовой, в числе комиссии есть родители и наши учителя. Учитывая предпочтения детей обновили меню, потому что многие дети в начале не хотели кушать ту же самую кашу. Сейчас уже детям нравится наша еда, и не продаем в буфете газировку или сладости, которые производят в Китае».

По данным санэпидемиологов, в школах категорически запрещено продавать шоколад, фаст-фуд, салаты содержащие майонез, газированные напитки, чипсы, жареные изделия, молочные изделия собственного производства и торты с кремом.

Тем не менее, сотрудники СЭС не могут «нагрянуть» с проверкой в школьные столовые, из-за моратория на поддержку малого бизнеса. Однако, специалисты советуют родителям объяснять своим детям о вреде запрещенных продуктов.

Роза Аханова, руководитель отдела ДСЭК г.Шымкента:

«Если вы родитель и увидели, или дети вам рассказывают, что запрещенные продукции реализовываются в школе, то конечно, нужно обратиться к директору школы, который является руководителем объекта. Потому что качество питания обязательно должно контролироваться бракеражной комиссией. А бракеражная комиссия создается руководителем объекта образования».

Запрет на определенные продукты большинство родителей школьников в Шымкенте не поддерживают. Собственно и некоторые ученики питаются запрещенной продукцией в объектах образования.

«Я ем в школе сосиску в тесте, пиццу и разные сладости. Но, газировку у нас не продают»,- признается школьница.

«Ну если у них холодильники есть, чтобы не испортились продукты. То, почему бы и не продавать их? Это же не сигареты, не водка»,— говорит житель Шымкента.

«Если ребенок хочет кушать сладости и жареную пищу, то пусть кушают. Но, считаю, что все должны подчиняться правилам, если запретили, то нельзя продавать»,— считает родитель.

Культуру здорового питания минздрав ввел еще в 2018 году. В ведомстве тогда разработали стандарты для питания детей.